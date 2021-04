Aubameyang legt op sociale media uit waarom hij niet speelt tegen Slavia Praag

Pierre-Emerick Aubameyang is er vanavond niet bij voor Arsenal tegen Slavia Praag. Op Instagram legde hij net uit wat er aan de hand is.

Afgelopen zondag speelde Aubameyang ook al niet tegen Sheffield United. Officieel klonk het toen dat hij ziek was.

Ondertussen is duidelijk dat hij met de nationale ploeg van Gabon malaria heeft opgelopen. De spits bracht deze week zelfs enkele dagen in het ziekenhuis door. Hij maakte het nieuws zelfs bekend.

“Ik voel me iedere dag een beetje beter, dankzij de geweldige artsen die het virus zo snel constateerden en behandelden. Ik voelde me in de afgelopen weken niet helemaal mezelf, maar ik zal snel sterker dan ooit terugkeren”, schrijft hij op Instagram.