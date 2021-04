Benteke volgend seizoen einde contract, Turkse topploeg toont interesse

Onze landgenoot is volgend jaar einde contract bij Crystal Palace. Waar volgend jaar zijn toekomst ligt is op dit moment nog onduidelijk. 'The Beast' zou op interesse kunnen rekenen van onder meer Fenerbahçe. Is het na negen jaar Premier League tijd voor een andere competitie?

Benteke speelt al sinds 2016 bij de club uit Londen, maar is aan het einde van dit seizoen dus einde contract. Fenerbahçe zou de Belg graag in hun ploeg willen zien spelen. De Turken willen van de Rode Duivel samen met Moussa Marega (FC Porto) de nieuwe aanvalsleider maken. Benteke is ondertussen al 30 jaar en is al negen jaar aan de slag in de Premier League. Misschien slaagt Fenerbahçe er wel in om ‘Big Ben’ naar Turkije te halen. Fenerbahçe staat op dit moment tweede in de Turkse competitie maar wil al te graag nog eens kampioen spelen. Het is al van het seizoen 2013/14 dat ‘Fener’ de competitie won. Misschien kan onze landgenoot binnenkort de Turken een handje helpen.