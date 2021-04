Guardiola na het halen van halve finales erg onder de indruk: "Misschien liegt hij wel, hij is zo goed voor een 17-jarige"

Er is komaf gemaakt met de Champions League-vloek: Pep Guardiola kan wel degelijk met zijn team nog bij de laatste vier geraken. Dat heeft Manchester City verwezenlijkt door Dortmund uit te schakelen. Guardiola had na afloop van de terugmatch ook voor de prestaties van enkele youngsters.

"Voor de club is dit zo belangrijk", beseft Guardiola. " In de Champions League is het halen van de achtste finales een groot succes. Het bereiken van de kwartfinales een enorm succes. De halve finales halen, daar zijn geen woorden voor."

Hoewel het nog maar de tweede keer in de clubgeschiedenis is dat dit lukte, wil niemand bij Man City dat dat het eindstation wordt. "Natuurlijk willen we meer. We weten dat het tegen PSG lastig zal zijn. Ze hebben Bayern München uitgeschakeld, de beste ploeg in de wereld."

Dé man van de dubbele confrontatie was misschien wel Phil Foden. Zowel in de heenmatch als in de terugmatch sleepte de Brit City over de streep. "Hij heeft twee belangrijke goals gemaakt. Hij creëert altijd wel iets, hij is zeer dynamisch."

Al was er ook bij de tegenpartij een jonge speler die indruk maakte: Jude Bellingham maakte een fraaie openingstreffer. En hij is nog altijd maar 17. "Ik kan het niet geloven, misschien liegt hij wel", lacht Guardiola. "Hij is zo goed voor een 17-jarige, een fantastische speler."