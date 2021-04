Yaremchuk wil transfer rond hebben voor EK: AA Gent hoopt op flinke meerwaarde

Roman Yaremchuk speelt zondag meer dan ooit voor een transfer. Volgens zijn entourage zijn er verschillende opties, maar moet alles snel geregeld zijn.

Roman Yaremchuk is bezig met zijn toekomst te kneden. Volgens HLN wil hij voor het EK alles met zijn nieuwe ploeg rond hebben, zodat hij zonder kopzorgen richting de campagne met de nationale ploeg kan.

De entourage van Yaremchuk laat weten dat Lazio, Arsenal en Wolverhampton de opties zijn, maar dat lijkt nog verre van concreet te zijn.

En dan is er uiteraard nog de transfersom. Volgens de website Transfermarkt ligt zijn marktwaarde op 13 miljoen euro. Daar zal AA Gent echter niet tevreden mee zijn. HLN schat in dat hij 20 miljoen zou kosten, met een absoluut minimum van 15 miljoen euro. Dat laatste bedrag vermeldden de Buffalo's in hun licentiedossier.