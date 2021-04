Legear is een grote believer in het project Kompany: "Met zijn visie hebben ze tien jaar voorsprong gepakt op de andere Belgische clubs"

Jonathan Legaer werd gelanceerd bij Anderlecht, maar stond ook even onder contract bij STVV. De Luikenaar kijkt uit naar de confrontatie van zijn ex-clubs op zondag en schuift één grote favoriet naar voren.

De inmiddels 34-jarige vleugelflitser denkt niet dat Anderlecht het gaat laten liggen tegen STVV. "Vanaf nu zijn ze gelanceerd. Dat zeg ik niet alleen door de zeges tegen Antwerp en Club Brugge", klinkt het in Sudpresse.

"Ik heb Anderlecht dit seizoen verschillende keren het beste voetbal van België zien spelen. Als ze stabiliteit vinden in de kern gedurende enkele seizoenen, dan halen ze Club Brugge in drie jaar in en worden ze weer kampioen. Daar ben ik van overtuigd."

Tien jaar voorsprong

Legaer verwacht ook dat paars-wit de fakkel van Club Brugge als vaandeldrager van het Belgisch voetbal in de toekomst gaat overnemen.

"Met de visie van Kompany is Anderlecht het tijdperk van het moderne voetbal binnengetreden en hebben ze tien jaar voorsprong gepakt op de andere Belgische clubs. Mijn uitleg klinkt misschien gek, maar we zullen over een paar jaar nog eens praten."