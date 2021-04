Hernán Losada voert opvallende wijziging door bij zijn ploeg net voor start MLS-seizoen

Hernán Losada maakt dit weekend voor het eerst zijn opwachting als trainer in de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. Enkele maanden geleden besloot de Argentijn namelijk om Beerschot te verlaten voor D.C. United.

Volgens Steven Goff, journalist bij The Washington Post, heeft Losada een opvallende wijziging laten doorvoeren in het stadion van zijn ploeg. Zo heeft hij er namelijk voor gezorgd dat het veld zo goed als drie meter korter is dan ervoor.

D.C. United confirms that, at Coach Hernán Losada's request, Audi Field's pitch is three yards shorter (now 112). Same width (75). The previous markings were noticeable last night during the Washington Spirit match. #dcu #mls #nwsl