OFFICIEEL: KRC Genk legt drie youngsters voor lange tijd vast

KRC Genk investeerde de voorbije jaren enorm in haar jeugdacademie. De doorstroming van jeugdspelers naar de A-kern is een van de paradepaardjes van de Limburgers. Donderdag maakte Genk bekend dat liefst drie jeugdspelers een langdurig contract ondertekend hebben in de Luminus Arena.

Kamiel Van de Perre is niet aan zijn proefstuk toe. De 17-jarige middenvelder stond al onder contract, maar verlengde zijn overeenkomst tot medio 2024. De youngster, die aanvoerder was in de nationale jeugdploegen, liet zich bij de beloften onder meer opmerken door zijn groot loopvermogen en grinta. Tom Van de Perre, Kamiels vader, was overigens ook jarenlang actief in de (lagere) nationale reeksen. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kamiel (@kamielvdp) Sam De Grand (16) en Zenzo De Boeck (16) ondertekenden donderdag dan weer hun eerste profcontract, eveneens tot de zomer van 2024. De Grand maakt nu deel uit van de U18, waar hij zowel als linksachter als centrale verdediger geposteerd werd. Bij de beloften deed de linksbenige De Grand het enkele keren behoorlijk als defensieve middenvelder. De Boeck is de doelman van de U16, die eerder al voor Westerlo uitkwam. De Boeck kan zich de komende jaren verder ontwikkelen onder de vleugels van Guy Martens, in het zog van Vandevoordt, Leysen en Chambaere. | 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝘀 | Opnieuw drie jeugdtalenten vastgelegd tot midden 2024. Proficiat Kamiel, Zenzo & Sam. 👊



➡️ https://t.co/KDkcYh7JYW#krcgenk #mijnploeg #krcgenkjeugd pic.twitter.com/MM40IImFH5 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) April 15, 2021





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (17/04).