Anderlecht gaat de Griekse tour op

Anderlecht zou komende zomer zich wel eens kunnen versterken met een Griekse spits. Al gaan ze snel moeten zijn want er zijn kapers op de kust.

Anderlecht wordt gelinkt aan Anastasios Douvikas volgens het Griekse Sporttime. De 21 jarige spits speelt momenteel bij NP Volos in de Griekse 1ste klasse. Daar heeft hij in 26 wedstrijden 10 doelpunten gemaakt en 3 assist gegeven.



Bovendien bedraagt de marktwaarde van Douvakis 'amper' 800 duizend euro, waardoor Anderlecht niet al te diep in de geldbuidel hoeft te tasten. Maar Anderlecht zal echter niet te lang mogen talmen om de Griek binnen te halen. Door zijn tien gescoorde competitiedoelpunten wordt Douvikas alvast ook gelinkt aan AEK Athene.