Juventus moet Cristiano Ronaldo missen tegen Atalanta

Andrea Pirlo kan zondag in de uitwedstrijd tegen Atalanta Bergamo geen beroep doen op Cristiano Ronaldo.Hij kampt namelijk met een spierblessure.

Pirlo bevestigde de afwezigheid van Ronaldo in de belangrijkste wedstrijd van zondagmiddag tijdens zijn persconferentie. Volgens de Juventus-trainer is het te riskant om de Portugees te laten spelen in Bergamo. De hoop is dat Ronaldo snel herstelt en komende woensdag weer een rol kan spelen in de thuiswedstrijd tegen Parma.

Ondanks de sportieve problemen bij Juventus is Ronaldo wel op weg om topscorer te worden in de Serie A. De 36-jarige Portugees staat na 27 optredens in de competitie op liefst 25 goals, vier meer dan Romelu Lukaku.