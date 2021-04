Eerste promovendus naar Premier League gekend, en het is geen onbekende

Norwich City speelt volgend jaar terug in de Premier League. The Canaries komen vanavond thuis nog in actie tegen Bournemouth, maar weten dus al dat ze promoveren. Dat komt door puntenverlies van concurrenten Swansea en Brentford.

Norwich is na een jaar Championship weer terug gepromoveerd naar de Premier League. Vorig jaar werd Norwich nog meedogenloos als laatste in de Engelse hoogste klasse en degradeerden ze. Nu weten de Kanaries, al voor ze hun match tegen Bournemouth hebben gespeeld, dat ze volgend jaar weer in de Premier League zullen spelen. Doordat Swansea en Brentford beiden op eigen veld punten lieten liggen, kan Norwich, met nog vijf speeldagen te gaan, niet meer uit de top 2 vallen. De top 2 promoveert rechtstreeks naar de Premier League en de derde tot de zesde spelen nog een eindronde. Norwich telt 8 punten voorsprong en kan ook het kampioenschap van de Championship al ruiken.