Chiellini speelt 400ste competitiewedstrijd voor Juventus

Vandaag speelt Juventus een belangrijke wedstrijd op het veld van Atalanta. Voor Giorgio Chiellini is het een speciale dag, want het is zijn 400ste competitiewedstrijd voor Juventus.

Giorgio Chiellini speelt vandaag zijn 400ste competitiewedstrijd in het truitje van Juventus. De inmiddels 36-jarige centrale verdediger kreeg dit seizoen te maken met enkele blessures waardoor hij redelijk wat wedstrijden miste. Sinds 2005 speelt Giorgio Chiellini al voor Juventus na een overstap van Fiorentina. Vandaag speelt hij al zijn 530ste match voor de Oude Dame. In 400 competitiewedstrijden wist hij in totaal al negen keer de titel te pakken. Verder won hij met Juventus ook vier keer de beker, vijf keer de supercup en de titel in de Italiaanse tweede klasse.





