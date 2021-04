Dit overleeft geen enkele trainer: Bayat moet op zoek naar een nieuwe hoofdcoach

De nederlaag tegen Eupen zal zonder twijfel de laatste wedstrijd van Karim Belhocine als trainer van Charleroi geweest zijn. Geen enkele trainer overleeft zo'n reeks bij een ambitieuze ploeg.

Charleroi kon in de laatste 16 wedstrijden één keer winnen, verloor 8 keer en speelde 7 keer gelijk. Dat is geen rapport waar je mee naar huis kan komen. De actie van de supporters die het terrein bezetten was ook al een duidelijk signaal naar sterke man Mehdi Bayat toe.

Die gaat woensdag in discussie met zijn aanhang, maar ook hij zal intussen beseffen dat de positie van Belhocine niet langer houdbaar is. Charleroi stond van matchdag drie tot matchdag 11 zelfs aan kop van het klassement, maar daarna zette het verval zich in. Na Nieuwjaar was de duik naar beneden opvallend. Voor een club die zich bovenaan wil moeien een volledig mislukt seizoen dus.