Michael Verschueren reageert ferm op plannen tot Super League: "Zat eraan te komen" en "Manier waarop betreurenswaardig"

De plannen om een nieuwe Super League te beginnen zijn uitgelekt. En die plannen kunnen in heel Europa op niet te veel sympathie rekenen.

Anderlecht-bestuurder Michael Verschueren verslikte zich ook een beetje in zijn koffie toen de plannen voor de nieuwe Super League effectief op tafel kwamen te liggen.

"Het komt wat onverwacht. Ik ben verwonderd, maar het zat eraan te komen", aldus Verschueren bij Het Laatste Nieuws.

Betreurenswaardig

"Ik vind het betreurenswaardig dat het op deze manier gebeurt, want we hebben binnen de organisaties veel overleg gepleegd om een model te ontwikkelen waarin iedereen zich kan vinden."

"We dachten dat de grote clubs mee waren in het verhaal, maar blijkbaar kwam er een tweede onderhandelingsronde met andere organisatoren. Op een gegeven moment zullen we allemaal moeten samenkomen, er is geen andere mogelijkheid."