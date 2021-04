Bayern München kan landstitel al ruiken na overwinning tegen Leverkusen

Het is toch langer spannend geweest dan normaal, maar het lijkt er toch op dat Bayern München opnieuw kampioen zal worden in Duitsland.

Nadat RB Leipzig eerder op de dag verloor van degradatiekandidaat Köln, kreeg Bayern een uitgelezen kans om nog verder weg te sluipen in het klassement. Daarvoor moest er wel gewonnen worden van Bayer Leverkusen.

Voor de wedstrijd was het verschil tussen Bayern en Leipzig 7 punten in het voordeel van de Rekordmeister. Maar Leerkusen kon de punten ook goed gebruiken in de strijd om de 5e plaats die recht geeft op een rechtstreeks Europa League-ticket.

Al na een kwartier spelen had Bayern zijn schaapjes op het droge want Choupo-Moting en Kimmich hadden de thuisploeg al op een dubbele voorsprong gebracht. Bayern freewheelde richting de zege en kwam niet meer in de problemen. Zo staat Bayern nu heel dicht bij een nieuwe titel, een negende op rij en 31e in totaal.