"Binnen de drie jaar kampioen": Wouter Vandenhaute heeft serieuze ambities en komt met transfernieuws

Te gast in La Tribune op RTBF én in Extra Time op de VRT. Het was een drukke avond voor Anderlechtvoorzitter Wouter Vandenhaute.

En hij schuwde uiteindelijk de uitspraken niet. Zo had hij het onder meer over een aantal contracten. Dat van Yari Verschaeren willen ze graag openbreken, zoals ze dat van vele youngsters al openbraken in het verleden.

Kampioen?

De voorzitter kon niet garanderen dat Sambi Lokonga deze zomer blijft, maar maakt zich sterk dat Nmecha mogelijk wel blijft: "Het spelen van goede play-offs kan daarin zelfs belangrijker zijn dan het financiële", blikte hij vooruit.

En vooraf bij de ja/nee-vragen was hij in Extra Time al duidelijk: "Ja, Anderlecht wordt binnen de drie jaar kampioen." Voor dit seizoen is de tweede plek de ambitie nu in de play-offs, volgend seizoen willen ze dichter aansluiten bij Club Brugge.