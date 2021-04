'Club Brugge gaat strijd aan met Ajax voor peperduur toptalent'

Bij Ajax azen ze al maanden op hem, nu heeft ook Club Brugge zich klaarblijkelijk wel degelijk in de strijd geworpen. En dus kan het een héél pittige transferzomer worden.

Heeft u al gehoord van Kamaldeen Sulemana? De Ghanese linksbuiten van FC Nordsjaelland uit Denemarken is een sensatie in dat land.

Met acht doelpunten en zes assists is de Ghanese international op zijn 19 jaar al een absolute groeibriljant te noemen.

Ajax zit al sinds de winter nadrukkelijk te azen op zijn komst, volgens Goal zou nu ook Club Brugge interesse hebben.

Goedkoop is hij wel allerminst: er circuleren bedragen van liefst 11 à 12 miljoen euro in de Deense pers, al hielden ze het er enkele maanden in Nederland op een drietal miljoen.