Officieel: viervoudig vicekampioen degradeert na 30 jaar Bundesliga richting tweede klasse

Het was bijna onvermijdelijk geworden na een desastreus seizoen, de zege van Köln tegen Leipzig heeft het proces enkel versneld. FC Schalke 04 degradeert uit de Bundesliga en zal volgend jaar voor het eerst in dertig jaar in tweede klasse aantreden.

Schalke 04 promoveerde in 1991 richting de Bundesliga nadat het drie jaar lang in tweede klasse moest acteren. In die dertig jaar Bundesliga eindigden Die Königsblauen vier keer tweede (2001, 2005, 2007 en 2017). Een groot contrast met het bedroevende seizoen dat ze nu spelen. In januari bereikte de negatieve vorm bij Schalke een dieptepunt. Ze hadden maar liefst 30 opeenvolgende competitieduels niet kunnen winnen, bijna een evenaring van het record (31) dat op naam stond van Tasmania Berlin. Zo ver kwam het niet, maar de degradatie kon niet meer afgewend worden. Op de dertigste speeldag was een punt nodig om niet te degradaren en dus uitstel van executie te verkrijgen, maar Bielefeld had de drie punten zelf nodig in de strijd tegen degradatie en bezegelde het lot van Schalke met een 1-0 overwinning. Bij Schalke spelen onder meer Benito Raman, Klaas-Jan Huntelaar en Shokdran Mustafi. +++ ABPFIFF +++#S04 | #DSCS04 pic.twitter.com/xKMzb5ob8V — FC Schalke 04 (@s04) April 20, 2021