De dominosteentjes vallen: ook ploeg van Rode Duivel stapt officieel uit Super League

Twee dagen na de aankondiging van de Super League en het schisma dat ontstaan is in de voetbalwereld, lijkt de Super League al bijna ten grave gedragen.

Eerder op de avond waren er al (zeer sterke) geruchten dat Chelsea uit de Super League zou stappen, wat op luidkeels gejuich werd onthaald door de supporters die aan het protesteren waren aan het stadion.

Ook Manchester City heeft zich nu uit de Super League teruggetrokken. Trainer Pep Guardiola had zich eerder op de dag al negatief utigesproken over de competitie. Vooral het gesloten karakter ervan en dat ze zich niet moest kwalificeren, stootte hem tegen de borst.

Ook Rode Duivel en Manchester City-speler Kevin De Bruyne kantte zich vanavond tegen de Super League, hij kwam met een statement online.

"Deze man komt uit een klein Belgisch stadje met de droom om op het hoogste niveau te kunnen voetballen. Ik heb in de Duitse, Engelse en Belgische competitie gespeeld en mijn land fier verdedigd. Ik heb hard gewerkt en geconcurreerd om het ultieme te winnen. En het woord GECONCURREERD is het belangrijkste. (...) We weten dat het voetbal big business is en ik maak daar ook deel van uit. Maar ik ben ook nog altijd een kleine jongen die ervan houdt om te voetballen. Laat ons de volgende generatie inspireren en de fans blijvend laten dromen', klinkt het bij De Bruyne in een krachtig statment.