Schuldbesef? Grootste voorstander van Super League stapt zelf op als CEO van Premier League-club

Is het nu officieel gedaan met de Super League?

In Engeland lijkt het nu wel echt over en out voor de Super League. Niet elke club was even hard voorstander van het idee, zo zouden Chelsea en Manchester City naar verluidt vooral in de competitie gestapt zijn uit schrik om uit de boot te vallen.

Die clubs zouden nu ook als eerste uit de Super League gestapt zijn of toch de procedure in gang gezet om uit de Super League te stappen na de storm van kritiek die wereldwijd onstaan is.

Grootste voorstander stapt nu zelf op

In de nasleep van de evenementen van dinsdagavond, zou Manchester United-CEO Ed Woodward besloten hebben om op te stappen. Woodward was een van de grootste voorstander van de Super League en een voormalige werknemer van JP Morgan, de investeringsbank die 3,5 miljard euro in de competitie zou pompen.

De boekhouder is al sinds 2012 CEO bij Manchester United en zou komende zomer zelf aftreden volgens de geruchten maar het nakende fiasco van de Super League dwingt hem om Old Trafford vervroegd te verlaten. Ook kapitein Harry Maguire had in een gesprek met Woodward al laten blijken dat de spelers het niet eens waren met de beslissing om in een Super League te stappen.