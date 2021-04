Bornauw en Köln doen reuzezaak in strijd om degradatie en winnen van RB Leipzig

In Duitsland barst de strijd om de Champions League-tickets en om de degradatie nu echt los op de 30e speeldag en daarin heeft FC Köln een gigantische stap gezet.

Köln stond vanmiddag op de voorlaatste plaats in de Duitse Bundesliga met nog 5 wedstrijden te gaan. Een veilige 16e plaats was nog 4 punten verwijderd voor de club van Sebastiaan Bornauw.

Een duel tegen RB Leizpig, de tweede in de stand, zou hen normaal gezien nog meer in degradatienood geduwd hebben, zeker omdat die 16e (Bielefeld) het moest opnemen tegen de laatste (Schalke 04).

Maar Köln bewees zichzelf een gigantische dienst door met 2-1 te winnen thuis tegen RB Leipzig. Ondanks een balbezitpercentage van amper 28% en 5 schoten tegenover de 25 van Leipzig, kon de thuisploeg de drie punten in west-Duitsland houden.

Hector trapte Köln op voorsprong maar een tiental minuten later hing Handara de bordjes opnieuw in evenwicht. Amper een minuut na de gelijkmaker kroonde Hector zich tot man van de match door zijn tweede van de avond in doel te trappen.

Köln blijft voorlaatste staan in de stand maar komt wel op gelijke hoogte met de 16e in de stand, Hertha Berlijn. Bielefeld staat nog steeds een puntje voor Köln, al kan die achterstand nog oplopen. Köln heeft wel nog alles in eigen handen want ze moeten in de laatste twee wedstrijden nog naar Hertha Berlijn en thuis tegen Schalke 04.