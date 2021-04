"Hij wordt niet naar waarde geschat omdat hij niet bij Anderlecht of Club Brugge zit"

Aad de Mos kijkt met grote ogen naar wat Wouter Vrancken bij KV Mechelen nu al voor het derde jaar op rij presteert.

Wouter Vrancken en KV Mechelen, volgens analist Aad de Mos is het een perfect huwelijk. “Je hebt soms coaches die perfect bij een club passen. Alsof ze er thuishoren. Vrancken is daar een mooi voorbeeld van”, zegt de Mos aan GVA.

KV is nochtans geen gemakkelijke club. “In de jaren voor zijn komst hebben ze een flink aantal coaches versleten, maar hij zal niet de geschiedenis ingaan als zomaar een passant. Vrancken heeft iets speciaals met die club. Hij weet waar het om draait bij KV. De supporters voelen dat en ze appreciëren hem daardoor enorm.”

Al krijgt hij daar buiten Mechelen niet echt de waardering voor. “In Nederland zie je hetzelfde”, gaat de Mos verder. “Daar word je pas beschouwd als een toptrainer als je successen hebt behaald met Ajax of PSV. In België geldt dat ook. Kijk maar naar Aimé Anthuenis of Philippe Clement. Allebei zijn ze kampioen geworden met Genk maar de echte erkenning als toptrainer komt pas als je prijzen pakt bij Anderlecht of Club Brugge.”