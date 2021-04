Schalke-icoon in tranen na degradatie: "Het is moeilijk te geloven"

Bundesligaclub Schalke 04 is maandagavond veroordeeld geweest tot degradatie. Dat komt hard aan voor de mensen die het goed voorhebben met de club. Zo ook voor Gerald Asamoah...

Toen Schalke 04 maandagavond verloor op het veld van Arminia Bielefeld, viel het doek over de degradatie van de koningsblauwen. Een degradatie maakt natuurlijk altijd emoties los bij mensen die het goed voorhebben met hun club. Zo deed clubicoon Gerald Asamoah een interview in tranen.

Asamoah kwam bijna 300 keer in actie voor Schalke 04, en heeft het er nu moeilijk mee dat 'zijn' ploeg zal zakken naar de tweede Bundesliga. "We zagen het natuurlijk wel aankomen, maar als het dan gebeurt is het enorm pijnlijk. De spelers moeten nu in de spiegel kijken en zich afvragen of ze écht alles hebben gegeven", aldus de oud-Schalkespeler in een interview met ESPN.