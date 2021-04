Hoe de Engelse dominoblokjes vielen, één club biedt zelfs excuses aan: "We maakten een fout en verontschuldigen ons ervoor"

De storm van verontwaardiging, woede en ontgoocheling bij de fans van de Engelse clubs heeft grote gevolgen gehad. Eén voor één trokken ze zich gisteren terug uit de Super League, die daardoor (voorlopig?) opgeschord wordt. De clubs moeten nu door het stof...

De fans van Chelsea gingen massaal protesteren aan het stadion. Op sociale media werd er schande gesproken... De clubs hadden de impact bij hun trouwe aanhang serieus onderschat en hadden weinig andere keuze dan zich terug te trekken. Arsenal maakte daarbij letterlijk een knieval.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021

We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021