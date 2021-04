Eigenaar Man United richt zich tot de fans: "Een poging tot meer stabiliteit"

Ook bij Manchester United kwam de aankondiging van de Super League bijzonder hard aan. Het voorstel kon bij de fans niet op veel bijval rekenen.

Eigenaar Joel Glazer richtte zich in een open brief naar de fans. "We willen onze gemaakte fout rechtzetten", zei Joel Glazer. "De afgelopen dagen waren we allemaal getuigen van de fantastische passie die het voetbal met zich meebrengt en de diepe trouw die onze fans voor onze geweldige ploeg hebben. Jullie kantten zich heel duidelijk tegen de Super League en wij hebben hier gehoor aan gegeven. We waren verkeerd en we willen onze gemaakte fout rechtzetten."

Toch blijft Glazer achter het idee staan dat er iets moet veranderen. "We blijven geloven dat het Europese voetbal duurzamer moet worden op lange termijn. In een poging naar meer stabiliteit faalden we erin om voldoende respect op te brengen voor onze diepgewortelde tradities. We bieden onze oprechte excuses aan hiervoor."

Hij eindigde met een woordje voor de fans. "We beseffen dat we beter moeten communiceren met jullie, aangezien jullie altijd het hart van onze club zullen blijven. Het is jullie steun die Manchester United zo groot maakt, en daar zijn we jullie ontzettend dankbaar voor."