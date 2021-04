Gérard Lopez laat Moeskroen in de kou staan na degradatie

Jarenlang kon Moeskroen op een mirakel rekenen op in 1A te blijven, maar dit jaar degradeerde de ploeg rechtstreeks naar 1B.

De club kreeg nog geen licentie toegewezen voor volgend seizoen. Gérard Lopez zou daarvoor met de nodige centen over de brug komen, maar de vraag is of hij dat na de degradatie nog zal doen.

Volgens La Dernière Heure was er dinsdag om 15 uur een online overleg voorzien met Patrick Declerck, Paul Allaerts, Michel Franceus en Philippe Brutsaert.

Alleen stuurde Gérard Lopez zijn kat naar het overleg dat moest bepalen hoe de toekomst van Moeskroen er zal uitzien vanaf volgend seizoen.