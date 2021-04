Super League komt met officieel communiqué en wil hervormen, intussen ook Inter weg (en Barça laat het over aan de socio's)

De Super League was een ambitieus project, maar is intussen heel zijn draagvlak kwijtgeraakt. Intussen heeft ook Internazionale, de club van Romelu Lukaku, zijn staart ingetrokken.

Inter gaat in de loop van de dag een communicatie uitsturen dat ze "niet langer geïnteresseerd zijn in de Super League". Dat weet het Italiaanse persagentschap ANSA. De Italiaanse clubs waren vooral betrokken omdat ze dringend geld nodig hebben. Inter is één van de clubs die financiële problemen kent door de coronacrisis, maar heeft zich nu dus ook teruggetrokken.

Barcelona zal later op de dag ook een mededeling doen, maar laat het over aan de socio's. Die mogen beslissen of ze een deelname aan de Super League nog zien zitten.

Super League-initiatiefnemers geven niet op

In ieder geval wordt het moeilijk voor de initiatiefnemers om straks met een hervormd plan aan te komen. Nu de Engelse clubs zich ook al terugtrokken, zal het vertrouwen onderling niet al te groot meer zijn.

Maar dat plan hebben ze nog wel: zie hier de officiële communicatie: