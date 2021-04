Thomas Henry over Perbet: "FC Luik heeft een geweldige transfer gedaan"

De aankondiging van RFC Luik dat ze Perbet hebben aangetrokken, voor de komende twee seizoenen, heeft een sterke indruk achtergelaten. De club heeft een grote stap gezet door de voormalig tweevoudig topschutter van de Jupiler Pro League binnen te rijven.

Jérémy Perbet speelt volgend seizoen voor RFC Luik. De 36-jarige Fransman zal zijn ervaring, en vooral zijn neus voor goals kunnen delen met Rocourt. ‘Een gouden jongen’ zoals zijn ploegmaat, en landgenoot, Thomas Henry hem omschrijft. "Ik wens hem veel geluk in Luik. Jeremy is een heel aardig man en ik heb veel van hem geleerd. We hebben elkaar veel geholpen in Leuven en ik vind het spijtig dat het hier niet goed met hem is afgelopen, want dat verdient hij niet", aldus de 26-jarige spits.

"FC Luik heeft een geweldige transfer gedaan"

De fans van Les Sang et Marine weten wat ze kunnen verwachten van hun nieuwe aanwinst. "Hij gaat veel doelpunten maken. Ook zal Jérémy veel mensen helpen met hoe hij is als persoon. Als Perbet de bal in de box krijgt, gaat hij er elke keer in. FC Luik heeft een mooie transfer gedaan”, besloot ploegmaat Thomas Henry.