Beroemdste mascotte van de Bundesliga is overleden na gezondheidsproblemen

De beroemdste mascotte in de Duitse competitie is overleden. Hennes VIII, de geit van 1. FC Köln, werd volgens ESPN namelijk ingeslapen om gezondheidsredenen. Het dier werd 14 jaar oud.

Hennes VIII, the mascot of Bundesliga side FC Köln, had to be put down at the age of 14 for health reasons.



