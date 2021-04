Kapitaalsverhoging Anderlecht - nog niet alle vragen hebben een antwoord: "Dat is heel opvallend"

Bij RSC Anderlecht werd woensdag op de Raad van Bestuur beslist dat de kapitaalsverhoging er wel degelijk komt. Al is daarmee de kous nog niet (helemaal) af.

De 25 miljoen euro vers kapitaal die erbij komen? Daarover is nog niet alles gezegd, zo blijkt. "Het is nog onduidelijk hoe de operatie verdeeld wordt over de aandeelhouders", aldus Dries Bervoet van De Tijd bij Sporza.

Nieuwe aandeelhouders

"Het is opvallend dat er een opening wordt gelaten voor nieuwe aandeelhouders en dus ook voor nieuwe eigenaar."

"De historische groep minderheidsaandeelhouders wilde een vorm van medezeggenschap of controle over de club bewaren. Maar als ze onvoldoende meegaan in de kapitaalsverhoging, dan zou hun aandeel van 25% in de club kunnen verwateren. We weten niet wat daarover beslist is."