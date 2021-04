Anderlecht oefent tegen rivaal, Antwerp moet op zoek naar nieuwe tegenstander

Dit weekend staat de bekerfinale op het programma. Voor de overige ploegen zijn er geen officiële matchen voorzien. Met nog een week voor de start van de play-offs, lassen heel wat ploegen dan ook oefenwedstrijden in.

Zo gaat Anderlecht zaterdagmiddag op bezoek bij KV Oostende. Paars-wit en de kustboys vochten de voorbije weken een verbeten strijd uit voor het laatste ticket van de Champions Play-offs.

De oefenwedstrijd tussen Antwerp en AA Gent, die voor vrijdag gepland stond, gaat dan weer niet door. Twee coronagevallen in de Gentse entourage (Gunther Schepens en Tim Matthys) zijn hiervan wellicht de oorzaak. KV Mechelen, voor wie het seizoen ook nog niet afgelopen is, zal het nu opnemen tegen de Great Old.