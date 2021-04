Sa Pinto belandt opnieuw in de tribune en verliest

Sa Pinto, de ex-trainer van Standard, is nu trainer van Gaziantep. Gisteren verloren ze op verplaatsing bij Alanyaspor.

Sa Pinto is de laatste trainer die een prijs kon pakken met Standard. Dit weekend hebben de Rouches een nieuwe kans in de bekerfinale tegen Genk. Gisteren coachte Pinto zijn ploeg tegen Alanyaspor, maar zonder succes. Gaziantep, met Mirallas in de basis, verloor met 3-2 van Alanyaspor.

Tot overmaat van ramp werd Ricardo Sa Pinto tijdens de wedstrijd ook nog eens naar de tribune verwezen. Hij kreeg twee gele kaarten. Gaziantep