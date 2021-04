Goed nieuws voor KRC Genk: sterkhouder raakt fit voor de finale van de Croky Cup

Dit weekend staat de bekerfinale tussen KRC Genk en Standard op het programma. Bij de Limburgers was er heel wat onzekerheid over het feit of Ito er bij kon zijn, maar de Japanner zou uiteindelijk toch op tijd fit geraken.

Goed nieuws voor KRC Genk met het oog op de bekerfinale tegen Standard. Het voorbije weekend was de flankaanvaller namelijk niet van de partij tegen Antwerp door een liesblessure, maar de bekerfinale zou niet in gevaar komen. Volgens Het Laatste Nieuws trainde Ito opnieuw mee met de groep en zou hij ook inzetbaar zijn voor de belangrijke wedstrijd tegen de Rouches. Ook Mark McKenzie en Jere Uronen zouden opnieuw inzetbaar zijn.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Standard - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (25/04).