Europees ticket niet hét belangrijkste voor Croonen: "Ik kies altijd de Beker boven kwalificatie voor Champions League"

Voor Peter Croonen is het ook in volle spanning afwachten of zijn KRC Genk zondag de Beker van België kan veroveren. De voorzitter van de Limburgse club hoopt daar uiteraard vurig op. In de eerste plaats niet zozeer vanwege het hieraan verbonden Europese ticket.

Croonen vertelt aan VTM Nieuws dat hij wel uitgaat van een aantrekkelijke bekerfinale. "Zowel wij als Standard zullen willen voetballen. En ik ben zeker dat wij heel goed zullen zijn", spreekt Croonen zijn vertrouwen uit in zijn eigen team. Op basis van de eindstand van de reguliere competitie zou Genk favoriet moeten zijn. "Standard had erop gerekend om play-off 1 te halen. Wij hebben dat wel gehaald. Voor ons is het seizoen al geslaagd als we een Europees ticket halen. Maar dat ticket is niet het belangrijkste. Het zijn het aantal trofeeën die het succes van een club bepalen. Ik kies dus altijd de Beker boven kwalificatie voor de Champions League." Met de fiets naar de Heizel Voor de gelegenheid haalt Croonen ook de sportieveling in zich naar boven: hij maakt de verplaatsing naar de Heizel met de fiets. "Het is een tocht van 240 kilometer, heen en terug. Maar bij de terugrit kies ik dit keer toch voor de bus", lacht de Genk-voorzitter.





