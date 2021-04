Super League-onthullingen komen aan het licht: meeste voordeel voor Real en Barça, terugtrekking kost 130 miljoen

De hele heisa rond de Super League is een verhaal dat tot de verbeelding spreekt. Vooral Real en Barça zouden financieel enorm gebaat zijn bij het tot stand komen van die competitie. Dat en nog veel meer blijkt uit documenten die in de Duitse pers zijn verschenen.

Uit de informatie in de Duitse media - die zich helemaal vastbijt in het verhaal - blijkt dat Real Madrid en FC Barcelona de absolute grootverdieners van de Super League moesten worden. Zij zouden elk nog eens 60 miljoen euro krijgen bovenop de andere inkomsten van de Super League.

De krant Der Spiegel heeft enkele opvallende contracten vastgekregen. In die contracten staat dat clubs die zich willen terugtrekken uit de Super League maar liefst 130 miljoen euro moeten ophoesten. Verschillende clubs moeten dus nu al in de geldbuidel tasten.

Druk uit Rusland

De meeste van die teams trokken zich terug onder druk van de fans, maar Chelsea zou dat volgens Süddeutsche Zeitung gedaan hebben na druk vanuit Rusland. Gazprom, dat voor een groot deel in handen is van de Russische overheid, is de hoofdsponsor van de Champions League. Heeft Putin over de kwestie gebeld met Abramovich?

Dan was er nog de kwestie van de uitzendingen. Enkele grote omroepen toonden interesse om de wedstrijden van de Super League uit te zenden, maar de clubs waren ook van plan om enkele matchen op hun eigen kanalen uit te zenden. Dit uiteraard om nog meer inkomsten te vergaren.