Steven Defour blikt terug: "die eerste titel met Standard was mijn mooiste"

Na de wedstrijden met KV Mechelen in play-off 2 stopt Steven Defour voorgoed met voetballen. Hij heeft heel wat meegemaakt in zijn carrière, zo is de middenvelder onder andere twee keer kampioen van België geworden. In MIDMID blikte de ex-Rode Duivel terug.

De eerste keer dat de Belg kampioen werd, was in het seizoen 2007/08. Defour werd na de titel letterlijk en figuurlijk op handen gedragen door de supporters van de Rouches. Nu zegt de Mechelaar dat de eerste titel uit zijn carrière, de mooiste was.