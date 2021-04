🎥 Supporters Manchester United komen massaal samen aan Old Trafford om te protesteren tegen de eigenaars

Het gaat van kwaad naar erger tussen de fans van Manchester United en de Glazers, de eigenaars van de Engelse topclubs. Deze middag zijn de fans van Manchester United massaal samengekomen aan Old Trafford.

De Glazers zijn nu al een lange tijd de eigenaars van Manchester United, maar de supporters willen daar snel verandering in zien komen. De Super League lijkt voor nog meer discussie gezorgd te hebben, want heel wat supporters zijn deze middag samengekomen aan Old Trafford, het stadion van de Engelse topclub.

De reden waarom de fans zo massaal waren samengekomen werd snel duidelijk, want op heel wat spandoeken was "#Glazersout" te lezen. De supporters lijken nu dus alles op alles te zeggen om de Amerikaanse eigenaars buiten te krijgen.

The best VAR decision this season. #GlazersOut pic.twitter.com/TBycUqcW52 — Devils of United 🔰 (@DevilsOfUnited) April 24, 2021