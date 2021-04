Ondanks interesse van Chelsea en andere ploegen uit de Premier League, zal goudhaantje niet vertrekken bij Borussia Dortmund

Jude Bellingham is dit seizoen helemaal aan het ontbolsteren bij Borussia Dortmund. De 17-jarige middenvelder speelde al 41 wedstrijden voor de Duitse topclub dit seizoen in alle competities samen.

Vorige zomer was er heel wat interesse in Jude Bellingham. De middenvelder speelde toen nog voor Birmingham en heel wat Engelse ploegen en Dortmund toonden interesse. Uiteindelijk werd Dortmund de nieuwe club van de jonge middenvelder.

Bellingham zal zijn keuze nog niet beklaagd hebben, want hij kwam al in 41 wedstrijden in actie dit seizoen. Daarin scoorde hij drie keer en gaf hij vier assists. Zo heeft hij zich opnieuw in de kijker gespeeld van de Engelse ploegen.

Maar Jude Bellingham zal komende zomer zeker niet vertrekken bij Borussia Dortmund. Volgens de bekende journalist Fabrizio Romano zou de Brit namelijk onaantastbaar zijn de komende transferzomer.