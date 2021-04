AS Monaco zet PSG onder druk: best presterende ploeg in Ligue 1 sinds januari

AS Monaco heeft Angers verslagen met 0-1. Door deze zege naderen de Monegasken tot op 1 punt van Paris Saint-Germain (PSG).

AS Monaco is sinds januari de best presterende ploeg in de Ligue 1. Het zit helemaal terug in de titelrace en staat op 1 punt van leider PSG. Vanmiddag won Monaco op bezoek bij Angers met 0-1. Wissam Ben Yedder maakte het enige doelpunt. Lille OSC kan beide ploegen nog voorbijsteken en de koppositie innemen als het deze speeldag wint van Olympique Lyon.

De laatste keer dat AS Monaco kampioen speelde, was in 2017 toen Kylian Mbappé nog bij de Monegasken speelde.