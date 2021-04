Harry Kane wacht nog steeds op eerste prijs

Harry Kane zei in 2017 aan Sky Sports: "Als ik binnen drie jaar geen prijzen hebben gepakt dan zal het een teleurstelling zijn." Vandaag speelde Harry Kane de finale van de Carabao Cup. Hij verloor die finale met Tottenham van Manchester City. De ploeg van Kane ging met 1-0 onderuit. De Engelsman heeft dus nog geen trofeeën gewonnen sinds zijn uitspraak bij Sky Sports.

Harry Kane said this back in 2017.



He’s still waiting to win his first trophy 🏆⏳ pic.twitter.com/DBdPJOcVg3