Geen dubbel voor de Rangers: ex-Anderlechtspeler mist cruciale penalty

De Rangers speelden vandaag de kwartfinale van de Scottish Cup.

De Rangers namen het vandaag op tegen St Johnstone in de Scottish Cup. Na 90 minuten stond het nog 0-0 en zo kwam er blessuretijd. In de eerste helft bleef de brilscore nog steeds op het scorebord, maar in de tweede helft van de verlengingen brak het los. Na 117 minuten spelen leek James Tavernier de beslissende treffer gemaakt te hebben. De rechtsachter die eerder dit seizoen twee keer scoorde tegen Standard zag zijn doelpunt in de blessuretijd nog uitgewist worden door Chris Kane. De 26-jarige spits zorgde ervoor dat strafschoppen moesten beslissen over wie de halve finales zou halen.

James Tavernier, de man van de 1-0, miste meteen zijn strafschop. Bij St Johnstone miste niemand. Toen Kemar Roofe (ex-Anderlecht) zijn strafschop miste en Craig Bryson de 2-4 vastlegde was de wedstrijd voorbij. St Johnstone verrast de ploeg van Steven Gerrard en zo zullen de Rangers niet de dubbel pakken.