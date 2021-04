Beloftenploegen in 1B of toch maar niet? Club NXT eindigt troosteloos laatst

Gisteren viel het doek over de Proximus League. Union is al een tijdje kampioen en Seraing speelt voor de promotie tegen Waasland-Beveren. Club NXT eindigt troosteloos laatst met maar twee overwinningen op 28 wedstrijden.

Ook de reguliere competitie in 1B zit erop. De beloften van Club Brugge eindigden laatst met 13 punten in 28 wedstrijden. De jongelingen konden twee keer winnen, speelden zeven keer gelijk en verloren 19 keer. Misschien is het toch nog iets te vroeg om beloftenploegen in onze profreeksen te laten spelen…

Ondanks we eigenlijk van een niet geslaagde test kunnen spreken, overweegt de Pro League toch om acht extra beloften ploegen in 1B te laten spelen. Afwachten dus welke beslissing ze zullen nemen.