De man waar Standard het meest schrik van had (en terecht): "En nu de Champions League"

Het was zondagavond elke keer alle hens aan dek bij Standard als Junya Ito de bal kreeg. De Japanner werd eerst nog goed opgevangen, maar één keer profiteerde hij.

De Luikenaars hadden het na vijf minuten al door: Gavory ging Ito niet alleen kunnen opvangen. Samuel Bastien moest dus gaan bijspringen. Maar na een foutje van Hugo Siquet vertrok Ito met de bal aan de voet en de Rouches zagen hem enkel terug toen hij al gescoord had. "Daarna was het makkelijker voor ons", knikte Ito, die aan de Japanse correspondente nog een interview gaf.

Ito kwam daarna iets minder in het stuk voor, maar hij was wel kwistig met zijn energie. "Toen Théo de 2-0 maakte, dacht ik dat het gedaan was. Na de 1-2 heb ik enkel nog verdedigd om de ploeg te helpen. En nu vrijdag revanche pakken tegen Antwerp en vol voor de Champions League-plaats gaan. Dat is ons volgende doel."