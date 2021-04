Bongonda heeft kritiek duidelijk meegekregen: "Ik geef niet meer om wat mensen over me zeggen"

Théo Bongonda genoot en trok zich van al de rest niet al te veel aan. Hij beseft hoe vergankelijk roem is, want hij heeft zich de kritiek van dit seizoen blijkbaar wel aangetrokken.

Johan Boskamp noemde hem in de krant dit weekend nog "een speler die te veel als krentenbol speelt". Dat zijn uitspraken die ook bij de speler zelf terecht komen. "Eerlijk? Ik geef niet al te veel om mijn doelpunt, want volgende week kan ik minder goed zijn en krijg ik kritiek", klonk het schouderophalend. "Zelfs hier in de zaal zullen wel drie klootzakken zitten die slecht over me geschreven hebben", lachte hij.

"Ik trek het me allemaal niet zoveel meer aan. Pas op, ik kan tegen kritiek hoor. En de Rode Duivels? Kijk, daar geloof ik niet meer in. Als ik opgeroepen zou worden, zou het al lang gebeurd zijn, denk ik."

Bongonda wil zich gewoon nog tonen op het veld. "Ik speel voor mijn team. Ik let niet meer op wat mensen over me zeggen. Maar ik ben heel blij dat ik mijn team vandaag kon helpen."