Architect Genks succes ziet nog één werkpunt: "Ook hierin zijn we stappen aan het zetten"

De architect van het succes van KRC Genk is al jaren Dimitri De Condé. De technisch directeur bouwt telkens een nieuw competitief team met daarbij de financiën in het oog te houden.

De kans is groot dat er straks weer een paar sterkhouders vertrekken. Topschutter Onuachu wordt bijvoorbeeld al druk gesolliciteerd. "Dat is iets waar andere clubs ook mee te maken krijgen", zegt De Condé bij Sporza. "Het geluk van die bekerwinst is dat we nu zeker zijn van Europees voetbal. Dat is zowel om spelers te overtuigen om te blijven als om spelers aan te trekken heel belangrijk."

"Door de transfers van de voorbije jaren zijn we ook financieel heel stabiel. Dat kan ons helpen om de komende jaren stabiel in de top 4 mee te draaien. De concurrentie is immers groot, met naast de huidige teams uit de top 4 ook nog Standard, Gent en ambitieuze ploegen als Beerschot en OH Leuven."

Er is wel nog één werkpunt. "Dat gezegd zijnde vind ik wel dat onze winnaarsmentaliteit nog beter kan. We zijn een jonge club en dat zit nog niet in ons DNA. Maar ook hierin zijn we stappen aan het zetten."