Antwerp nodigt enkele kinderen met ASS en hun begeleider uit in eerste thuiswedstrijd Champions' play-offs

Antwerp speelt dit weekend haar eerste wedstrijd in de Champions' play-offs tegen KRC Genk en er zullen opnieuw enkele supporters van de partij zijn. Net zoals enkele weken geleden zijn er namelijk enkele kinderen met ASS en hun begeleiders uitgenodigd.

Vrijdag kunnen we voor onze eerste thuiswedstrijd in de Champions' play-offs opnieuw enkele kinderen met ASS en begeleider ontvangen! 🏟️



Kunnen we jouw kind met ASS gelukkig maken? Mail dan voor donderdagmiddag 12u naar community@rafc.be (vermelding van naam en leeftijd). pic.twitter.com/cEZGznqMfF