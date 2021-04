Dan toch (voorlopig) geen nieuwe uitdaging voor Erik ten Hag: trainer Ajax trekt niet naar RB Leipzig

Door het vertrek van Julian Nagelsmann naar Bayern München moet RB Leipzig uiteraard op zoek naar een andere manager. De naam van Erik ten Hag kwam al ter sprake, maar de Duitse club zou dan toch voor een andere trainer kiezen.

RB Leipzig is op zoek naar een andere trainer na het vertrek van Nagelsmann naar Bayern München. De club lijkt ook al een nieuwe trainer gevonden te hebben, want volgens Fabrizio Romando zou Jesse Marsch de nieuwe man worden aan het roer van de Duitse club.

Het is (voorlopig) ook goed nieuws voor Ajax, want zo blijft Erik ten Hag voorlopig bij de Nederlandse club. Hij werd gelinkt aan een overstap naar RB Leipzig, maar aangezien er dus voor Marsch gekozen wordt, lijkt ten Hag voorlopig gewoon te blijven. Eerder toonde ook Tottenham al interesse in de trainer van Ajax.