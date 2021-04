Manchester City aast op contractverlenging centrale verdediger

Door de transfer van Ruben Dias naar Manchester City is John Stones mee uitgegroeid tot één van de sterkhouders bij de Engelse topclub. Samen met Ruben Dias vormt de Engelsman namelijk een sterk duo.

Bij Manchester City zijn ze dan ook zeer tevreden over John Stones. De ploeg van Kevin De Bruyne zou graag het contract van de Engelse centrale verdediger verlengen. Hij gaat namelijk zijn laatste jaar in bij Manchester City.

Volgens The Sun zou Stones een nieuw contract voor vijf seizoenen bij Manchester City kunnen tekenen. Daarbij zou ook zijn loon de hoogte in schieten, want hij zou ongeveer 150.000 pond per week kunnen gaan verdienen. Stones was dit seizoen al goed voor 4 doelpunten in 20 wedstrijden.