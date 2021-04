Hazard met bemoedigende conclusie na match tegen Chelsea: "Mijn conditie is beter, mijn lichaam is beter"

Eden Hazard kreeg dinsdagavond een halfuur speeltijd tegen ex-club Chelsea en daar was hij blij mee. Zijn team lag - vooral in de eerste helft - wel onder en kwam nog goed weg met een 1-1.

Real Madrid was niet top, dat was duidelijk. Of Chelsea was gewoon heel goed. "Het had slechter kunnen zijn, maar ook beter", zei Hazard na de match. "Er komt nog een terugmatch in Londen. Maar nu moeten we ons eerst focussen op de match van dit weekend."

Voor zichzelf gaat het duidelijk steeds beter. Zinedine Zidane geeft hem met mondjesmaat meer speeltijd. "Ik wil het stap voor stap doen. Ik wil natuurlijk spelen en op het veld staan. Vorige keer speelde ik een kwartier, nu meer. We hebben nog een paar leuke matchen te spelen tot het einde van het seizoen. Daar wil ik klaar voor zijn. Ik voel me beter. Mijn conditie is beter, mijn lichaam is beter. Ik ben gewoon blij dat ik kan spelen."

"En het is altijd leuk om tegen vrienden te spelen. Ik heb nog wat vrienden bij Chelsea. Maar ik ben nu een speler van Real Madrid en ik wil gewoon winnen, ook tegen Chelsea. Wat we moeten veranderen in de terugmatch? Dat moet je aan de trainer vragen. Hij zet de spelers op het veld. We zullen onze uiterste best doen."