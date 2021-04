🎥 Indrukwekkend! Stadion PSG is helemaal klaar voor vanavond

Supporters worden spijtig genoeg nog steeds niet toegelaten in de voetbalstadions. Bij PSG losten ze dat op een mooie manier op.

De tribunes zijn al maanden leeg. Supporters kunnen door de coronapandemie al een hele tijd niet meer naar het stadion. Bij PSG wouden de supporters hun toch laten gelden. Vanavond spelen ze namelijk de halve finale van de Champions League in eigen huis tegen Manchester City. Om hun steun te tonen versierden ze het hele stadion met spandoeken.

"Une région, une ville, tous derrière vous" staat er op één van de spandoeken te lezen. Langs de andere kant van het stadion staat er "en route pour le triomphe final". Nog nooit wist PSG de Champions League te winnen en dit jaar zou wel eens de eerste keer kunnen zijn. Vorig jaar verloren ze in de finale van Bayern München, maar die schakelden ze dit jaar in de kwartfinales uit. Het geloof is er dus dat dit wel eens het jaar zou kunnen worden van de ploeg uit Parijs.