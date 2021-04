Frank Vercauteren had geen zin in vragen over de situatie met Lior Refaelov: "Ik heb daar iets en niets over te zeggen"

De toon was snel gezet op de persconferentie met Frank Vercauteren. Vragen over Lior Refaelov en de extra sportieve perikelen daar wordt niet over gecommuniceerd. Nog niet in ieder geval...

De toon bij de persconferentie van Antwerp was direct gezet. "We delen mee dat we in de perszaal zitten en niet in de bestuurskamer. Ook dat we niet in de Luik zitten maar in Antwerpen. Zodanig we het over het sportieve kunnen hebben." Zo opende de persverantwoordelijke de persconferentie met Frank Vercauteren bij Antwerp

Laat ons zeggen dat we daar vandaag niet gaan over communiceren

De situatie rond Lior Refaelov is gekend. Hij heeft deze week een contract getekend bij Anderlecht. Er rees de vraag wat nu met Refaelov? Wordt hij verwezen naar de B-kern (net zoals Juklerod) of speelt hij gewoon. Vercauteren had duidelijk niet veel zin in de extra-sportieve vraag als heeft deze wel sportieve gevolgen: "Ik heb daar iets en niets over te zeggen. Laat ons zeggen dat we daar vandaag niet gaan over communiceren. Daar moeten ook geen vragen over gesteld worden. We zullen op tijd en stond hierover een mededeling doen om te zien wat er gaat gebeuren of juist niet. Het is nog te vroeg hiervoor. Nog even geduld, ik weet dat het voor iedereen moeilijk is maar vandaag ga ik daarover niet meer kunnen zegggen."

Vandaag stond er een training op het programma. De vraag werd gesteld of hij vandaag mee de tactische training heeft gedaan: "Jaja hij heeft gewoon meegetraind. In principe traint hij morgen ook mee of het zou moeten zijn dat er iets anders uit de bus komt."